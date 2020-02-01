Віктор Овчарук: «Законопроект «Про працю» знищує усі соціальні гарантії та європейські стандарти»

Законопроект «Про працю» знищує усі соціальні гарантії та європейські стандарти. І у такому висновку Тернопільська обласна рада солідарна із профспілками.

На цьому наголосив очільник обласної ради Віктор Овчарук на загальних зборах Тернопільської обласної ради профспілок, які відбулися сьогодні, 30 січня, під гаслом «Стоп трудовому рабству».

На них профспілчани піддали гострій критиці запропонований урядом законопроект «Про працю» як такий, що руйнує Україну як правову державу із системою трудових відносин із соціальними гарантіями, створеною на основі європейських стандартів, а також веде до дестабілізації у державі.

– Розробники законопроекту стверджують, що він нібито сприятиме створенню робочих місць та залученню інвестицій. Але як цього можна досягти, фактично повністю знищуючи соціальні гарантії найманого працівника? Зараз чимало підприємств стикаються з дефіцитом робочої сили, особливо кваліфікованих кадрів, через трудову міграцію. І маємо усвідомити, що люди виїжджають не лише через рі­вень зарплат, адже часто різниця не така уже й велика. Річ також у соці­альних гарантіях, у мотивуванні, став­ленні до працівника, – додав Віктор Овчарук. – Депутати обласної ради підтримали ініційоване профспілками звернення щодо неприпустимості ухвалення запропонованого проекту Закону України «Про працю», адресувавши його Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України. Вважаю, що і представники Президента в області – а саме виконавча гілка влади – також повинна відреагувати та висловити підтримку громадян у їхньому справедливому обуренні стосовно цього законопроекту, який не враховує інтересів людей праці, понижує міжнародний імідж держави, рейтинги влади. І більше того – призведе до ще більшої міграції населення за кордон.