Шахраї видурили у пенсіонерки з Тернополя 76 000 грн

Поліцейські встановлюють шахраїв, котрі видурили у пенсіонерки з Тернополя 76 000 гривень.

Гроші потерпіла віддала начебто на лікування онуки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що в його матері, 1947 року народження, невідома особа викрала велику суму грошей.

З’ясувалося, до 78-річної пенсіонерки зателефонував невідомий, представився лікарем і повідомив, що її онука потрапила до лікарні і потребує негайного оперативного втручання на яке потрібні кошти. Хвилюючись за життя родички, тернополянка без вагань зібрала всі заощадження і віддала незнайомій жінці, котра прийшла до неї додому. Остання сказала, що працює медсестрею. Загалом потерпіла втратила 76 тисяч гривень.

Поліцейські встановлюють причетних до шахрайства осіб, а жителів області застерігають бути пильними та не довіряти незнайомцям. З невідомими особами не варто вести розмови, особливо у телефонному режимі. Інформацію про те, що ваш родич в лікарні, чи потрапив у ДТП, чи його забрали до відділку поліції, – це, зазвичай, старі шахрайські схеми. Аби розвіяти сумніви та страхи і переживання за рідних, насамперед, зателефонуйте їм і запитайте, чи дійсно потрібна ваша допомога.