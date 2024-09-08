Вогнеборці на Тернопільщині врятували 320 гектарів землі від вогню

Сьогодні, о 15:45, під час моніторингу пожежної ситуації в природних екосистемах за допомогою сучасних безпілотних літальних апаратів, робоча група Головного управління ДСНС України у Тернопільській області виявила небезпечну пожежу поблизу села Посухів Бережанської громади. Горіла суха трава та сміття на площі 150 квадратних метрів, у безпосередній близькості до лісу.

На місце події оперативно виїхало відділення чергового караулу 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося уникнути катастрофи — полум’я не поширилося на поле з соєю (20 га) та прилеглий лісовий масив, площа якого становить 300 га.

Цей інцидент ще раз нагадує про небезпеку неконтрольованого спалювання трави. ДСНС закликає мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки, адже лише один необережний вчинок може призвести до масштабних руйнувань.

Не ризикуйте своїм життям та безпекою природи — кожна хвилина має значення.