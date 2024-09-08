9 вересня весь день буде світло

⚡️У понеділок, 9 вересня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть.

❗️Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 10:00 до 16:00.

🇺🇦Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!