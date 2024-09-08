14:52 | 9.09.2024
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9 вересня весь день буде світло

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⚡️У понеділок, 9 вересня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть.

❗️Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 10:00 до 16:00. 

🇺🇦Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!

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