Вимагав 16 тисяч доларів за “непридатність” до служби: на Тернопільщині справу передали до суду

Вимагав 16 тисяч доларів США за «непридатність» до служби в армії – прокурори скерували справу до суду на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного місцевого мешканця за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений запропонував громадянину «вирішити питання» щодо визнання його тимчасово непридатним до проходження військової служби.

Він запевняв, що має знайомства серед посадовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки та членів військово-лікарської комісії, тож зможе вплинути на їх рішення. Свої «послуги» оцінив у 16 тисяч доларів США.

Його було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди – 15,2 тисячі доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та військової контррозвідки СБУ.

Довідка: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.