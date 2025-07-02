Пожежа у Тернополі: рятувальники долали не лише вогонь, а й припарковані авто

Сьогодні, 2 липня, близько полудня на бульварі Дмитра Вишневецького в Тернополі виникла пожежа в одній із квартир на 10-му поверсі багатоповерхового житлового будинку.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці евакуювали чотирьох мешканців, ще одну людину до прибуття рятувальників вивели на свіже повітря сусіди. Постраждалих передали медикам.

Пожежу, що охопила близько 60 квадратних метрів, було ліквідовано. Ускладнювали ситуацію сильне задимлення під’їзду та проблемний доїзд пожежної техніки — проїзд був частково заблокований щільно припаркованими автівками.

До гасіння залучено 8 одиниць техніки та 24 рятувальники Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання, одночасно проводячи гасіння та евакуацію людей.

Причини займання та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

ДСНС звертається до мешканців міста з важливим закликом:

🚫 Не паркуйте автомобілі в місцях, що перешкоджають проїзду спецтехніки! У критичний момент від цього може залежати чиєсь життя.