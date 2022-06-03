WOG збільшує ліміти відпуску пального для клієнтів до 40 л на добу

Із 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.

Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE, – про це повідомляє прес-служба компанії, відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

– 20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

– 40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку.

– 40 л пального на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.⠀

З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

Як зазначають у компанії, вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.