У Тернополі в перший день Нового року народилися шестеро дівчаток

Шестеро новонароджених. 1 січня у Тернополі світ побачили шестеро дівчаток. Усі вони народилися у тернопільському перинатальному центрі тернопільської міської лікарні №2.

Перша дівчинка на світ з’явилася о 00:45, остання – о дев’ятій вечора 1 січня 2022 року. У пологовому зазначають, всі дівчатка здорові. У тернопільському обласному перинатальному центрі “Мати і дитина” ніч з 31 грудня на 1 січня була спокійною. Там ніхто із жінок не народжував, повідомляє Т1.