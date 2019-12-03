Як діти з Тернопільщини за допомогою копійок займаються благодійністю

Бутинській ЗОШ І-ІІІ ступенів у Вишнівецькій ОТГ 42 роки, тут навчається 141 учень і працює 22 вчителів. Вона є прикладом для багатьох інших шкіл. Адже діти тут – кмітливі та креативі, вчителі – професіонали своєї справи, освіта – на високому рівні, атмосфера – завжди затишна. Учні розповідають , що їм немає коли сумувати. Кожен тиждень у школі організовують цікаві заходи: інтелектуальні ігри, челенджі , благодійні акції.

« Я точно знаю, що не помилилась із вибором школи для своєї доньки. Вона тут здобуває не лише базові шкільні знання, а й вчиться толерантності, відповідальності та доброти. Вчителі докладають дуже багато зусиль, аби діти почували себе комфортно. Наша школа – це маленька родина, в якій кожен готовий допомогти один одному», – розповідає мама однієї з учениць Ірина Волинська.

У школі проводять різні благодійні акції. До них долучаються як учні, так і батьки. Вони допомагають усім, хто цього потребує. Остання акція «Копійчаний батл» проводилась в межах проєкту #ЩедрийВівторок впродовж трьох тижнів. У кожному класі поставили літрові банки з прорізом на кришці. У них учні кидали копійки різного номіналу – змагалися хто швидше назбирає повну банку.



«У цій акції лідером був шостий клас. Впродовж чотирьох днів вони зібрали 356 гривень. За свою наполегливість учні отримали настільну гру. Усі копійки ми переведемо в паперові гроші. Оберемо людину з Тернопільської області, яка потребує допомоги і перерахуємо їй забрані кошти», – повідомляє заступниця директорки з виховної роботи Наталія Хомяк.

Коли б ви не завітали у Бутинську школу, вам завжди будуть раді та ніколи не відмовлять у допомозі.

«Я навчаюся останній рік, але мені зовсім не хочеться покидати школу. Тут так затишно. Кожен вчитель має свій підхід до навчання. Я легко розумію усі предмети, бо їх цікаво та зрозуміло пояснюють. Я рада, що стала частинкою цієї родини», – розповідає учениця 11 класу Інна Андрощук.

Варто зауважити, що в рамках того ж проєкту #ЩедрийВівторок учні та вчителі хочуть облаштувати зону в приміщені школи для осередку допомоги « Бери та користуйся». У цій зоні діти із малозабезпечених сімей зможуть знайти усе необхідне для навчання і користуватися ним безкоштовно.

Анастасія Волинська