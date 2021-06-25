Чому загорівся бар в центрі Тернополя?

У самому центрі Тернополя загорівся відомий бар “Коловорот”. Причин виникнення може бути декілька, одна з них – підпал.

Як повідомило Головне управління ДСНС України в Тернопільській області, 24 червня о 9:40 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чорновола у місті Тернопіль. По прибуттю до місця події встановлено, що горить прибудова до бару «Коловорот» з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі. О 10:56 пожежу локалізовано на площі 500 м кв, об 11:26 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 36 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

З вуст рятувальників нам вдалося дізнатися, що причин займання багато. Один з варіантів – це несправність електромереж, також не відкидають роботу з мангалами. Власники ресторану розмовляли із поліцією, і якщо буде версія щодо підпалу, цей варіант також розглядатимуть.

Зі слів очевидців, з вогнем самостійно справитися було неможливо. Палаючі язики швидко перекинулися на сусідні приміщення, де знаходяться офіси політичних партій.

Фото: “Погляд”