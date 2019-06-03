Жителі міста на Тернопіллі можуть легально позбутись відходів будматеріалів, старих меблів, сухого листя

1 червня на центральному міському стадіоні «Харчовик» відбулась зустріч Чортківського міського голови Володимира Шматька із мешканцями приватного сектору поблизу стадіону, де депутатами є Аліна та Олена Скалій.

Першочергово міський голова вкотре розповів про запровадження у місті планово-подвірної системи збору твердих побутових відходів. Згідно з нею, кожен мешканець приватного будинку повинен придбати індивідуальний контейнер для сміття та тримати його у себе на подвір’ї. А у день вивезення, відповідно до затвердженого графіку, залишити контейнер поруч із воротами на дорозі. Тим, хто не має фінансової спроможності придбати бак (ціна – від 700 до 1000 грн), міська рада за кошти платників податків придбає контейнер.

Сміттєвози забиратимуть тверді побутові відходи з баків в залежності від їх накопичення. Відповідно люди платитимуть лише за той об’єм сміття, котрий вони продукують. Для прикладу, якщо 120 літрів сміття забиратимуть раз у тиждень, то ціна за таку послугу становитиме 69,30 грн в місяць. Якщо ж ви забажаєте сортувати відходи, котрі йдуть на вторинну переробку, а це папір, скло – то просто покладіть їх в окремий пакет поруч із баком, їх безкоштовно заберуть у день вивезення.

Також міський голова розповів, що наразі розробляється положення про вивезення негабаритних відходів. Придбавши талон у КП «Чортківський ККП», чортківчани зможуть легально позбутись відходів будівельних матеріалів, старих меблів, сухого листя та деревини. Після того комунальники, згідно з розробленим графіком, вивезуть ваші відходи на місце утилізації.

Це єдиний метод зробити Чортків чистим та охайним. Бо теперішня ситуація із вивезенням сміття неприпустима: лише 70% (15 300 осіб) чортківчан уклали договори на вивезення відходів із ПП «Катруб», з яких орієнтовно 70% вчасно оплачують послуги. Відтак є декілька причин часто переповнених баків: люди не оплачують послуги, але сміття викидають; платять за один об’єм продукованого сміття, а викидають значно більше. Місячна норма накопичення сміття на одну людину у багатоквартирному будинку – 0.143 м³ (18,92 грн), у приватному секторі – 0.15 м³ (19,99 грн); невчасно оплачують послуги, внаслідок чого збивається графік вивезення.

Володимир Шматько також розповів чортківчанам про останню новинку міської ради – інформаційно-довідниковий ресурс, мобільний додаток «Чортків Smart». Головне завдання додатку – швидке оповіщення жителів міста щодо аварійно-ремонтних робіт (відключення водо- чи електропостачання), анонсів, оголошень різноманітних подій тощо. Окрім того, у додатку ви знайдете найсвіжіші новини Чортківської міської ради, матимете змогу ознайомитись із інформацією про місто, про готелі, заклади харчування, переглянути онлайн-карту, фотогалерею та ще чимало цікавого.

Міський голова запевнив мешканців приватного сектору, що розуміє їхнє бажання мати і якісну дорогу, і тротуари, і освітлення, та пояснив, що він одноосібно не приймає рішення у сесійній залі міської ради. Адже є 34 депутати, кожен відповідає за свій округ та намагається виправдати надії людей, котрі їх обирали. Відтак кошти платників податків розподіляються максимально пропорційно на кожен з округів.

Володимир Шматько уважно вислухав всі прохання та пропозиції чортківчан, пообіцявши посприяти у вирішенні питань в межах його компетенції.