Де проходитиме 7-ий фестиваль Файне місто, організатори, поки що, тримають в таємниці

Головна музична подія року у Тернополі – фестиваль “Файне місто” 2019 відбудеться 25-28 липня. Місце, де проходитиме 7-ий фестиваль, організатори, поки що, тримають в таємниці.

Вхід на фестиваль «Файне Місто» відкриється 25 липня близько 8:00 і з цього моменту працюватиме цілодобово аж до завершення фестивалю.

“Файне Місто” є одним з небагатьох українських фестивалів, на якому пересікаються практично всі сучасні напрямки музики. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс- музику виконують тільки кращі музичні українські та іноземні виконавці на шести сценах фестивалю, які творять музичну частину фестивальної програми.

Файне місто – це:

• 6 сцен і більше 100 виконавців із різних країн;

• 4 дні драйву;

• близько 16 тисяч твоїх однодумців;

• формат «open-air».

Це все і несподівані сюрпризи чекають на тебе вже в липні 2019 року! Не пропусти подію, на якій ти зможеш відпочити, поєднавши приємне з корисним!

Організатори оголосили перших учасників фестивалю:

Main Stage:

Powerwolf;

Eskimo Callboy;

Элизиум;

Flit;

Нервы;

The Hardkiss;

Rage;

Kadebostany;

Arch Enemy;

Фіолет;

Карна;

The Sixsters;

Detach

Epolets

Бумбокс

Dark Stage:

Avatar;

Rideau;

Velikhan;

Eluveitie

Detach;

1914;

Motanka;

Megamass;

Bojevilla

Heart of a coward

Wildways

Imminence

Space of variations

O’Hamsters

Street to the ocean

Niamh

Light Stage:

Курган & Agregat;

Лінія Маннергейма;

Хамерман знищує віруси;

Pulatova;

Icзреак

Sasha Boole

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