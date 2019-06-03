Підписників Сергія Притули у Facebook стільки, як населення трьох Тернополів

Відомий уродженець Тернопілля Сергій Притула зробив аналітику контингенту, який стежить за ним у Facebook. Про це він написав на своїй офіційній сторінці. Станом на сьогодні за сторінкою Сергія Притули стежать 639 864 людини – стільки, як населення трьох Тернополів (217 000 осіб х 3 = 651 000).

Сторінку я завів у березні 2014-го, тож, зазвичай, розписую статистику у березні/квітні, але цьогоріч забігався, – пише Притула. – Розкажу зараз. Заодно зроблю порівняльну характеристику з роком минулим.

Погнали!

Станом на 15 квітня 2018, вас було 435 120 «тих, хто слідкує» ). Тих, хто лайкнув, традиційно +/- на 100 000 осіб менше. Це нормально і правильно. Я не усім подобаюсь серед тих, хто за мною слідкує)).

Станом на момент написання цього посту вас вже 639 864 людина!!!!!!!! За 13 місяців вас стало більше на 200 000 чоловік. Це дуже тішить з одного боку, а з іншого, тепер я витрачаю на приватні повідомлення не 2-3 години по ночах, а 5-6 )))).

Гендерний баланс серед моїх підписників незмінний вже кілька років: 66% – жінки, 34% – чоловіки. Змирився)))!

Перша десятка країн за кількістю підписників виглядає так:

Україна 476 252

Польща 13 474

Сполучені Штати Америки 6 047

Італія 5 940

Німеччина 3 636

Чехія 3 109

Росія 2 473

Іспанія 2 215

Канада 1 908

Об’єднане Королівство 1 786

Порівняно з минулим роком суттєвих змін у рейтингу не відбулось, хіба що Чеська Республіка обскакала РФ, а Італія наблизилась до США впритул. Все інше – без змін: Польща і далі вдвічі випереджає США, а Італія наростила відрив від Німеччини.

Мова інтерфейсу. 4 роки поспіль кількість російськомовних переважала україномовні у 1,5 рази. За останній рік ситуація трішки змінилася і зараз ця перевага вже становить 1,4. Загалом, факт того, що серед моїх фоловерів переважають російськомовні, мене не бентежить, а, навпаки, тішить. З того моменту, як я викатував по Дніпру і Харкову капітаном єдиної україномовної команди КВН ТО «АМІК» «Тернопільська Особлива» пройшло 17 років, але я й досі вважаю, що те, що ми робили (як і «ТНМК», «ОЕ» і т.д.) – це була правильна українізація. Хоча й урядові постанови я не вважаю чимось поганим. Просто, зазвичай, все, що «зверху», люди сприймають насторожено і критично. А от в такий спосіб, через творчість – природніше.

Англомовні інтерфейси зросли за рік на 3000 персон і тепер їх 24 300.

Італійські випереджають польські на 100 осіб, а німецькі вперше перетнули позначку у 1000 інтерфейсів.

Серед «родзинок» – 6 підписників із монгольською мовою інтерфейсу. Може не так екзотично, як минулорічні 7 осіб із «англійською піратською», але теж мило!

«Битва міст». Попри значний приріст підписників основна 5-ка без змін: Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса. Харків наростив відрив від Одеси, а Дніпро від Харкова.

Далі йде Вінниця, яка минулого року була на 8-му місці, але за рік вибила і Тернопіль і Івано-Франківськ. А ці два міста мене капець, як потішили:

Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk Oblast – 11 575

Ternopil, Ternopil Oblast – 11 575

Ще’м такого не видів. Просто плече-в-плече, брати-галичани. Порівну!!!!

Закривають 10-ку на 9 і 10 місцях Рівне і Чернівці. При чому, якщо минулоріч Чернівці відставали на +/- 300 голосів, то зараз Рівне випереджає буковинців вже на 800, а Запоріжжя зі свого 11 місця тоненько натякає Чернівцям, що збирається посунути їх з чільної 10-ки, бо відстає всього на 300 голосів. Подивимося через рік, як то буде.

Тепер по вікових категоріях. Минулого року я констатував зменшення підписників у основній категорії «25-34», а вона є ядром моїх фоловерів. У 2018 їх, в порівнянні з 2017 стало на 2 пункти менше і, загалом, 43%. Ну що ж, друзі мої… ми з вами продовжуємо синхронно старіти)). Станом на цей момент, коли я пишу ці рядки, підписників у категорії «25-34» вже 39%. З 2016 року ця категорія «схудла» на 9%. Ну, то таке… (с) Мирон Маркевич.

Відповідно, додалось у категорії «35-44». Вас уже не 27%, а 30! Ну та й мені, зрештою, скоро 38. Все логічно.

ВПЕРШЕ ЗА 5 РОКІВ категорія «45-54» обігнала категорію «18-24». І то суттєво. Для порівняння. Минулого року «зрілі» мали 10%, «молодняк» – 13. А вже цього року «молодняк» – 9, а «старша кавалірка» – 12%!!! Дуже цікава видозміна. Аналізую.

«55-64» наростили відсоток. Тепер вас 5!

«Сеньйори 65+» – трохи менше 3%, «тінейджери до 17» – трохи більше 1%. Знову ж таки, за рік, тінейджери впали на третину, сеньйори виросли майже вдвічі.

По головних аспектах пройшовся. Хочу ще перед завершенням сказати пару слів повз статистику. Якось мої друзі запитали мене, чому я посварився із одним глянцевим журналом, який взяв собі за моду вставляти мою пику у якесь опитування, де треба було визначити, хто з хлопів у цій країні «най-най-най». А конфлікт полягав у тому, що журнал закликав голосувати за свого улюбленця шляхом смс-повідомлень, вартість яких була геть далеко не по вартості стандартного смс вашого мобільного оператора. Коли я маякнув тому журналу судовим позовом, я автоматично став дуже некрасивим і мене у тих списках ви більше ніколи не побачите. Бо я не в захваті від того, що якісь люди хочуть заробляти гроші на людській симпатії до моєї скромної персони. Принаймні, коли канал СТБ проводить національний відбір на Євробачення, вони на голосуванні за артистів не заробляють. Це – правильна схема!

Так от, мої колеги по «цеху» дуже турбувалися, як то я собі дозволяю посваритися із шанованим і впливовим глянцевим журналом. Відповідь на це запитання дуже проста. Друзі, ВИ – МОЄ МАС-МЕДІА. 640 000 підписників у ФБ дозволяють мені дихати рівно і знати, що я можу ретранслювати свої думки безпосередньо до величезної кількості читачів, які не будуть отримувати вирвані з контексту тези на сторінках таких ресурсів, як znaj.ua, antikor.com.ua, informator.news, korupciya.com і т.п., які просто паразитують на моїх постах чи навіть коментарях під ними. Ресурси, які вигадують ідіотські заголовки до новин не заслуговують на повагу чи, навіть, згадку, але я пишу це зараз виключно для того, щоб коли ви побачите на сторінках цих інтернет-видань якісь «сенсації», які стосуються мене особисто, то не витрачайте час на їх інтерпретацію моїх слів, а просто зайдіть на першоджерело – мою сторінку. Саме на ній я все озвучу і, в разі потреби, у коментарях чи приватних повідомленнях відповім на ваші запитання.

Дякую вам, мої підписники, за те, що ви завжди тримаєте мене у тонусі. За те, що ви є донорами моїх волонтерських потуг. За те, що репостите мої дописи, які, часом, мають необхідність бути чимось більшим, аніж просто моє бажання висловитись.

Я страшенно радий, що ви є у моєму житті. Хоч часом дружина і сварить за те, що я занадто багато часу проводжу у мережі. Але я тішуся щоразу, коли усвідомлюю, як ми можемо бути корисні один одному.

Так тримати, друзі! Колись я міряв кількість своїх підписників Збаражами (15 000 населення). Здається, прийшов час міряти Ісландіями. По-ходу, вас вже дві ))))))))).

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