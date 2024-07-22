Незважаючи на те, що спільнота Україна Інкогніта фактично єдина в країні, хто облікує старовинні українські цвинтарі (на нашій карті їх вже близько 850), деякі чиновники, від культури, в областях, ігнорують співпрацю з ними.

Неприємно вразила Тернопільська область, зокрема Тернопільський обл. центр охорони пам’яток культурної спадщини – мовляв, ми і без вас чудово справляємося із своєю роботою. Хоча, зважаючи на кількість і різноманіття старовинних українських цвинтарів на Тернопільщині, ми планували окремий проект – Старовинні українські цвинтарі Тернопільщини. З боку керівництва Центру охорони пам’яток почули суху байдужість. Ми ж не просили коштів, лише деяку допомогу у організації експедицій, популяризації проекту, інформуванні про нього на місцях. Але все виглядало як у мультику про Шрека: не розсідайтесь зручненько – тут вам не раді, – йдеться на сторінці спільноти.

Здається, що і ну її ту допомогу від держави? Але ж зараз такий час, що до людей відносяться із підозрою, викликають поліцейські патрулі, кажуть не на часі. Інформування про нашу роботу від обласного керівництва значно полегшило б волонтерам дослідження та облік.

Дивно, що власне Тернопільська область область – регіон із такою кількістю об’єктів культурної спадщини, із таким величезним туристичним потенціалом, так проігнорувала наш проект – в інших областях відношення чудове, з Київською і Вінницькою – дуже тісна співпраця.

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Тернопільська область мала чи не найбільшу кількість регіональних шкіл обробки каменю. Різноманіття надгробків тут величезне. Кінець 19 і початок 20 століть позначився бурхливим розвитком сакральної скульптури. Часто досить унікальної, адже майстри творили переважно у стилі наїв. А які барельєфи на хрестах…

Шедевральних цвинтарів, на яких часто поховані і українці, і поляки, на Тернопільщині десятки, але для держави це не пам’ятки, і не об’єкти культурної спадщини. За їхніми словами, вони облікують лише могили вояків УПА. Як же нагадує радянщину – для галочки, тільки навиворіт.

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Проект Україна Інкогніта існує виключно завдяки вашій допомозі, і ми просимо про неї знову – про інформаційну та фінансову допомогу. Ми розуміємо, які донати зараз першочергові, але бачимо, як руйнується наша культурна спадщина прямо зараз, і як зникає історична пам’ять – власне те, що і хочуть знищити росіяни.

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Пишіть їм і надсилайте фото старовинних цвинтарів – вони їх відмітять на їхній карті і додадуть у власний реєстр. Якщо маєте можливість – допоможіть спільноті фінансово.

Карти для благодійних внесків:

ПриватБанк:

5363542016957863

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Монобанк:

5375414125538636

Пайпал: romanmalenkov05@gmail.com

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Також ви можете стати їхніми патронами у системі Patreon – лінк у коменті.

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На фото два українські цвинтарі – старий і трохи новіший, села Вільхівчик, Чортківського району.