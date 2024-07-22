Понад 4,8 млн грн штрафних санкцій нарахували на Тернопільщині за порушення при торгівлі алкоголем, тютюном та пальним

Упродовж першого півріччя цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 404 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

За результатами проведених перевірок встановлено 351 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

– 60 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

– 43 факти реалізації дитячого асортименту, що імітує тютюнові вироби;

– 34 факти невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

– 30 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

– 26 фактів торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензії;

– 18 фактів торгівлі тютюновими виробами без наявності ліцензії;

– інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 4 млн 833,2 тис. гривень.