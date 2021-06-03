100 тисяч призових отримала одна зі шкіл Тернопільщини

У Байковецькій об’єднаній територіальній громаді Тернопільського району визначили освітній заклад – переможця конкурсу «Моя громада – найкраща».

«Дух конкуренції супроводжував усіх школярів упродовж усього періоду їх підготовки. Дуже багато зусиль діти доклали до того, аби довести, що вони – кращі. Це десятки репетицій, тренувань і напрацювань. І їхні старання не були марними, адже вони справили враження не лише на членів журі, а й на усіх присутніх у залі. На сцені вирувала справжня феєрія свята: барвиста і імпульсивна, з особливим українським колоритом», – повідомили у пресслужбі ОТГ.

За першість змагалися: Байковецька ЗОШ І-ІІ ст., Дубовецька філія НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г.Барвінського-ДНЗ», Романовоселівська НВК, Соборненська ЗОШ І-ІІ ст.. ім. В.Гарматія, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст.

У запеклій боротьбі першість виборола Байковецька ЗОШ І-ІІ ст. переможці отримали сертифікат від сільського голови на суму 100 тис. грн.

Друге і третє місця посіли школи с.Лозови та с. Шляхтинці. Вони отримають 30 тис. грн., призовий фонд інших шкіл становитиме 20 тис. грн.

Приємним моментом заходу був подарунок сільського голови Анатолія Кулика – своєрідний «приз симпатій» Святославу Кравчуку – школярику початкової школи с.Чернелів-Руський. Він відеороликом про громаду підкорив серця усіх членів журі.

А перший заступник сільського голови Микола Дума відзначив ученицю Дубівецької школи Христину Васильчишин за авторський вірш «Моє рідне село».