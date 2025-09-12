Волочиськ після обстрілу: росія зруйнувала швейну фабрику GOLDI

Нещодавно, в результаті нічного обстрілу російськими військами, постраждала одна з швейних фабрик Волочиська, що входить до складу відомої мережі одягу GOLDI-ЛЬНОКОМБІНАТ. Це ще один приклад того, як ворог цілеспрямовано намагається знищити українське виробництво, аби виснажити економіку країни.

Фабрика в Волочиську була однією з найбільших виробничих потужностей компанії, яка спеціалізувалася на виробництві цивільного одягу, зокрема худі, сорочок, блузок та спідниць. Це важливий об’єкт для мережі, яка має більше 40 магазинів по всій Україні, включаючи Київ, Львів, Одесу, Тернопіль та інші міста.

Засновник компанії Олег Червонюк висловив впевненість у відновленні фабрики попри всі труднощі. Він зазначив, що головний капітал будь-якого підприємства – це не будівлі чи обладнання, а досвідчені працівники. Фабрика в Волочиську працювала з понад 100 досвідченими працівниками, а загалом компанія має більше 1200 працівників по всій Україні.

В результаті нічної атаки є серйозні пошкодження складських приміщень фабрики, але, на щастя, жертв серед працівників немає. Однак троє мешканців міста постраждали та отримали поранення. Атака росіян стала ще одним важким ударом по українському виробництву в умовах війни.