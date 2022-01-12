240 тисяч: у Тернополі відкриють школу підготовки пілотів малої авіації
У Тернополі в лютому відкривають філію Західно-української школи малої авіації. Навчатися літати на невеликих приватних літаках зможе будь-хто. Коштуватимуть такі курси від 240 тис. грн. А після завершення школи студенти отримають спеціальну ліцензію на польоти.
Про відкриття першої в місті школи авіації оголосили в аероклубі Тернополя. Набір групи, яка має розпочати навчання на початку лютого, вже оголосили. І є вже перші бажаючі, розповіла ZAXID.NET адміністраторка аероклубу Олена Шкільна.
«Кожен день люди дзвонять і цікавляться. Вже набрана половина навчальної групи. Загалом в лютому стартуватиме навчання з однієї групи з максимальною кількістю до 15 студентів. Якщо все буде добре, то вже через півтора місяця ми набиратимемо ще одну групу теж до 15 студентів», — розповіла Олена Шкільна.
Курси складатимуться з двох частин — теоретичної та практичної. Теоретична підготовка триватиме три місяці. Заняття проводитимуться тричі на тиждень, кожне по 2-3 години.
«Теоретичну частину для першої групи викладатимуть львівські викладачі. Заняття проводитимуть через онлайн-платформи. А вже через два місяці навчати почнуть тернопільські сертифіковані викладачі. Тернопільська філія Західно-української школи авіації буде розміщена на території Тернопільського аеропорту. Ми спеціально беремо в оренду там приміщення, бо там будуть відбуватись тренувальні польоти, а також, щоб наші студенти могли в будь-який час приїхати, поспілкуватись з викладачами, привезти необхідні документи», — додала Олена Шкільна.
Вартість проходження теоретичної частини складає 15 тис. грн, а вартість одного навчального польоту з інструктором 5 тис. грн. До польотів з інструктором студенти зможуть перейти лише тоді, коли складуть екзамен під контролем Державної авіаційної служби. Щоб отримати ліцензію пілота, студентам треба буде мати щонайменше 45 годин нальоту з інструктором.
«Літатимуть наші підопічні на літаках марки К-10. Це так звані малі літаки вагою до 5,7 тонн. Щоб скласти основний екзамен і отримати ліцензію, треба буде мати мінімум 45 годин нальоту з інструктором. Кожен політ триває годину часу і вартує 5 тис. грн. Така вартість через дороге пальне, технічне обслуговування, амортизацію і оплату для інструктора», — розповідає ZAXID.NET адміністраторка Аероклубу Олена Шкільна.
Загалом з теорію і практикою вартуватиме навчання 240 тис. грн. Представники авіашколи додали, що теорію треба буде оплатити, а 45 годин польотів можна буде розтягнути до 2 років і оплачувати кожен політ окремо. Після завершення навчання і успішного складання іспитів, студент зможе отримати ліцензію приватного пілота літака за міжнародними стандартами з можливістю продовжити навчання за програмою комерційного пілота.