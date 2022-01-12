240 тисяч: у Тернополі відкриють школу підготовки пілотів малої авіації

У Тернополі в лютому відкривають філію Західно-української школи малої авіації. Навчатися літати на невеликих приватних літаках зможе будь-хто. Коштуватимуть такі курси від 240 тис. грн. А після завершення школи студенти отримають спеціальну ліцензію на польоти.

Про відкриття першої в місті школи авіації оголосили в аероклубі Тернополя. Набір групи, яка має розпочати навчання на початку лютого, вже оголосили. І є вже перші бажаючі, розповіла ZAXID.NET адміністраторка аероклубу Олена Шкільна.

«Кожен день люди дзвонять і цікавляться. Вже набрана половина навчальної групи. Загалом в лютому стартуватиме навчання з однієї групи з максимальною кількістю до 15 студентів. Якщо все буде добре, то вже через півтора місяця ми набиратимемо ще одну групу теж до 15 студентів», — розповіла Олена Шкільна.

Курси складатимуться з двох частин — теоретичної та практичної. Теоретична підготовка триватиме три місяці. Заняття проводитимуться тричі на тиждень, кожне по 2-3 години.

«Теоретичну частину для першої групи викладатимуть львівські викладачі. Заняття проводитимуть через онлайн-платформи. А вже через два місяці навчати почнуть тернопільські сертифіковані викладачі. Тернопільська філія Західно-української школи авіації буде розміщена на території Тернопільського аеропорту. Ми спеціально беремо в оренду там приміщення, бо там будуть відбуватись тренувальні польоти, а також, щоб наші студенти могли в будь-який час приїхати, поспілкуватись з викладачами, привезти необхідні документи», — додала Олена Шкільна.