У Тернополі школяреві запропонували підпалити авто ТЦК за 20 тисяч гривень

У Тернополі 12-річний школяр отримав у Telegram повідомлення від невідомого, який намагався втягнути дитину у злочинну діяльність. За підпал автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки хлопцю пообіцяли 20 тисяч гривень.

Про цей випадок повідомив начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Сергій Зюбаненко.

За його словами, невідомий користувач, який представився «Андрєєм» та спілкувався російською мовою, запропонував школяреві виконати «тестове завдання» — підпалити автомобіль ТЦК. За це дитині обіцяли грошову винагороду та подальшу співпрацю.

Втім хлопець не піддався на провокацію. Він заблокував співрозмовника та відразу повідомив про інцидент інспектора Служби освітньої безпеки, який працює у його школі.

Інформацію про спробу вербування передали до Управління Служби безпеки України в Тернопільській області для подальшого реагування.

Правоохоронці наголошують, що подібні повідомлення можуть бути частиною діяльності російських спецслужб, які намагаються залучати українських підлітків до диверсійної діяльності через соціальні мережі та месенджери.

Батьків, педагогів і дітей закликають бути пильними та відкрито говорити про такі загрози. Особливу увагу варто звертати на пропозиції «легкого заробітку», пов’язані з підпалами, фотографуванням військових об’єктів або виконанням інших сумнівних завдань.

Ювенальні поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять у навчальних закладах Тернопільщини профілактичні зустрічі, під час яких розповідають дітям про методи вербування, способи розпізнавання небезпеки та алгоритм дій у таких ситуаціях.

За словами Сергія Зюбаненка, відповідальна поведінка школяра допомогла своєчасно відреагувати на загрозу та запобігти можливим наслідкам.