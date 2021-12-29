До України йде відлига: якою буде погода у новорічну ніч?

Чи скасовуються люті морози на Новий рік?

Синоптик Наталка Діденко повідомляє про відлигу в Україні.

31 грудня – 1 січня очікується відлига і висока, з “плюсами” температура повітря, часом дощ та мокрий сніг. Підготуйте святкові парасолі”, – написала вона.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що 31 грудня вночі у північних та центральних областях очікується невеликий сніг (на півдні та сході без істотних опадів), у західних областях, вдень в Україні невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

1 січня у західних та південно-західних областях мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території сніг, мокрий сніг, на півдні вдень з дощем, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.