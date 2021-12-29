На Тернопільщині розшукують родичів 65-річної жінки, яка спить у під’їзді житлового будинку

Про жінку пише у групі “Хреновий Почаїв” користувачка Альона Рожик.

“Можливо хтось знає або шукає цю жінку? З її слів: Капелова Валентина Миколаівна – 1956р.народження(65років). Каже,що є родичі в Почаєві: Яблонські, Шевченко, Леся Юріївна Арламовська.Сама з села Опарипси (біля Радивилова). Сама вона додому і до родичів повертатися не хоче. Зараз знаходиться в під’їзді будинку Воз‘єднання,1(п’ятиетажка в центрі,перший під’їзд від муз.школи). Взута в осінні туфлі на босі ноги (від шкарпеток відмовляється). Якщо хтось з родичів впізнає цю жінку- відгукніться. Бо дуже холодно зараз-шкода її”, –пише Альона Рожик.

Надежда Кушнир

А в поліцію ,на швидку зателефонувати ,людина не є здоровою ,можливо її помістять в лікарню хоча би до якого вияснення хто вона і куди її далі,так же замерзне ,такі морози і голі ноги

Галина Роговенко

Людина можливо частково щось вспоминає,може і фамілія і ім’я бути родичів, сусідів.А дорогим родичам мабуть на руку, забрали житло, а ти ходи собі, адже при розговорі за родичів вона реагує, що не хоче повертатись.Люди добрі, можливо є які сусіди, знайомі, давайте упізнаєм бабусю, хоть для того, щоб оприділити Хто вона є!!!

Den Michel

Хоча б винесіть якусь гарячу їжу, напої. Це жахливо. Наша влада хоче мобіл.жінок, а на покинутих,старих, немічних начхати. Хай помирають на морозі

Ira Kolontaj

Викликати швидку і міліцію, жінку десь мають помістити в заклад!!

Mykola Holub

На вашому місці я б не вагався б а одразу поїхав би і забрав би додому навіть в любу пору дня чи ночі.уперед

Nadija Pacholczuk

Мені здається вона з чувашів і звати її ганя



Тернополяни