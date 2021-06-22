“Хотіла забрати 3-річну дитину до Німеччини”: у Тернопільській області чоловік вбив дружину і вчинив суїцид

Знайомі родини кажуть, що пара була у процесі розлучення.

В містечку Теребовля на Тернопільщині чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім підірвав себе. За словами знайомих загиблих, подружжя було у процесі розлучення і в сім’ї часто виникали конфлікти, пише OBOZREVATEL. Без батьків залишилась 3-річна дівчинка.

Вбита 28-річна Ганна Яненко за фахом була медсестрою, останні роки працювала в Німеччині. Туди планувала забрати доньку. Але її 39-річний чоловік Роман Шманько довго не давав згоди і не підписував документи. У пари виникали конфлікти. За словами знайомих, чоловік вдарив дружину праскою по голові, а потім задушив дротом від нього.

“Те, що Роман не планував вбивати Аню, це точно. Але що в них там сталося і чому так сталося, тепер знають тільки вони удвох”, – говорить знайома родини.

Ганна незабаром після народження дитини виїхала на роботу до Німеччини, тому чоловіку довелось залишитись з маленькою дитиною. Виховувати доньку йому допомагала рідна сестра.

“Її дівчинка навіть називала мамою. Потім кілька разів Рома з донькою їздили до Ані в Німеччину. І ось тепер вона вирішила офіційно забрати туди дочку”, – розповідає знайома.

За словами знайомих, Ганна давно хотіла працювати за кордоном.

“Подавала документи. І дозвіл на роботу в Німеччині отримала якраз тоді, коли їй потрібно було народжувати доньку. Тому вони з Ромою вирішили, що вона поїде туди, влаштується, а потім забере і їх”, – говорить подруга загиблої.

фото / Ганна Яненко, Facebook

Весь цей час, що Ганна перебувала за кордоном, вона надсилала частину грошей чоловікові з донькою. Але і сім’я чоловіка також допомагала йому виховувати дитину. За словами знайомих, хлопець із заможної сім’ї.

Однак, як розповідає подруга Ганни, Роман частенько піднімав на дружину руку.

“Вона з’являлася з синцями. Навіть у Німеччині, коли він туди до неї приїжджав, він і там її бив. Тому вона й вирішила з ним розлучитися”, – вважає дівчина.

Водночас один із друзів чоловіка розповідає, що в Німеччині Роман нібито застав Ганну з іншим чоловіком.

фото / Ганна Яненко, Facebook

“Вона була в машині з ним. Той ледве вижив після цього. Роман змушений був виїхати з Німеччини після цього. Насправді він був не проти того, щоб донька жила в Німеччині”, – говорить приятель Романа.

Чоловік додає, що не виправдовує того, що Роман убив дружину, залишив сиротою свою дочку. Але сама трагедія почалася кілька місяців тому, ще в Німеччині.

Недавно подружжя начебто домовилось, що Ганна забере доньку до Німеччини.

“Аня прилетіла з Німеччини, а Роман повернувся з Польщі. Рома замовив столик у ресторані, щоб відзначити день народження дочки, їй виповнювалося 3 рочки. Те, що про нього говорять, що нібито він ніде не працював, це неправда. Так склалося, що Роман сидів із маленькою донькою”, – розповідає знайома родини.

Та 19 травня сталось непоправне. Як повідомляв ТСН.ua, незадовго до події Роман зателефонував до своєї сестри та попросив забрати з дому його малолітню доньку. Коли ж сестра приїшла до будинку свого брата, то виявила мертвою 28-річну Ганну. Недалеко від будинку вже поліцейські знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, Роман вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.

Зараз поліцейські встановлюють усі причини і обставини трагедії.