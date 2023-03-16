Жінка втратила заощадження, оформляючи грошову допомогу в інтернеті

3000 гривень – саме стільки привласнили аферисти, знявши гроші з карткового рахунку жительки Чортківського району. Жінка намагалася оформити грошову допомогу для громадян в період війни, однак стала жертвою аферистів й втратила свої заощадження.

Афера з оформленням так званої “грошової допомоги полягає в наступному: –переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Від такого роду злочину потерпіла й 41-річна заявниця, яка втратила 3000 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.

Слід пам’ятати, що отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію