Академік з Тернополя отримав почесні відзнаку

Михайло Андрейчин отримав Прославу «Ордену Святого Пантелеймона».

9 серпня 2021 року у Києві в день Святого Пантелеймона Цілителя уп’яте відбулися урочисті заходи з нагоди нагородження переможців конкурсного відбору на присудження відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона».

У номінації «Взірець служіння суспільству» Прославу відзнаки отримав академік НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ Михайло Андрейчин.

Переможцям конкурсного відбору в кожній номінації вручається відзнака, яка представляє собою нагрудний знак, та грошову винагороду. Номінантам конкурсного відбору в кожній номінації дається Прослава.