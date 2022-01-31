На Тернопільщині оголошено жовтий рівень небезпеки

Через нічні опади на Тернопільщині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Вранці стало відомо про перші наслідки негоди.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, ввечері 30 січня зборівські рятувальники залучалися до ліквідації надзвичайної події, що трапилася на автодорозі Годів-Жабиня.

За словами надзвичайників, рейсовий автобус “Еталон” з’їхав в кювет. Черговий караул допоміг водію, відбуксирувавши авто на проїжджу частину.

31 січня в області очікуються хуртовина та штормовий вітер з поривами до 80-ти кілометрів на годину. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Пішоходів просять бути обережними в парках, а водіїв не паркуватись поруч з деревами.