Понад півтори сотні мешканців Тернопільської громади отримають грошову допомогу

26 січня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання мешканцям Тернопільської міської територіальної громади грошової та безготівкової адресної допомоги.

Так, відповідно до рішення, грошову допомогу отримають 166 жителів Тернопільської громади на загальну суму 335 000 грн, ще 362 громадян отримають адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання.

Окрім того, рішенням виконавчого комітету передбачено надання грошової допомоги 100 членам громадських організацій з нагоди річниці виведення військ з Афганістану на загальну суму 50 000 грн.