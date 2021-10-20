На Тернопільщині терміново обстежили 6 харчоблоків в школах та садочках. Є проблеми

Спеціалісти Тернопільського управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області взяли участь в комісійних обстеженнях харчоблоків 3 закладів дошкільної освіти та 3 шкіл Великоберезовицької та Байковецької селищної та сільської рад.

Під час обстежень виявлено наступні порушення:

згідно з результатами Тернопільської регіональної державної лабораторії ДПСС денний розподіл їжі та калорійність не відповідали нормам та меню-розкладкам у 2 закладах освіти;

не проводився належний контроль за організацією харчування та технологією приготування страв, правилами прийому харчових продуктів;

не затверджені технологічні картки на страви та відсутня картотека страв, складені відповідно до перспективного 4-х тижневого меню;

не промарковані виробничі столи згідно вимог санітарного законодавства;

неправильно здійснюється відбір та маркування добових проб;

неправильно ведуться журнали бракеражу готових страв та сировини.

За результатами проведення відповідних вибіркових раптових перевірок, виявлених порушень та за результатами лабораторних досліджень на харчоблоках спеціалісти Держпродспоживслужби вжили заходи адміністративного впливу до порушників, а саме склали 2 протоколи про адміністративні протоколи про порушення санітарного законодавства. Керівникам закладів направлені приписи щодо усунення виявлених порушень.

Голові освіти Великоберезовицької селищної ради та начальнику відділу освіти Великоберезовицької селищної ради відправлені інформаційні листи з повідомленням про виявлені порушення та пропозиціями щодо їх усунень у найкоротші терміни.

З представниками закладів освіти Великоберезовицької та Байковецької селищних та сільських рад спеціалісти Держпродспоживслужби провели роз’яснювальну роботу та надали рекомендації щодо належної організації процесу харчування в закладах освіти та дотримання порядку та норм затверджених Постановою КМУ від 24.03.21 №305.