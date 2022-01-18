На Тернопільщині засудили чоловіка за крадіжки відеокамер

Підприємливий злодій діяв кмітливо і швидко, майже як його улюблений супергерой із фантастичного пригодницького бойовика. Використовуючи металеві кігті, молодик залазив на бетонний стовп чи, скажімо, височеньку огорожу й викрадав камеру відеоспостереження. Таким чином, із середини серпня 2020-го до кінці грудня минулого року злодій скоїв сім крадіжок, завдавши підприємцям м. Бучача збитків більш ніж на 24 тис. 700 грн.

Звісно, як і фантастичний супергерой Спайдермен, діяв потай уночі. От тільки не рятував, а обкрадав. Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, вперше на злодійську стежку став, точніше видряпався, у середині серпня минулого року. Отож тоді він переліз через бетонну огорожу, проник на територію станції технічного обслуговування та, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає і він ніким не помічений, вдягнув металеві кігті й дістався до камери відеоспостереження марки «Hik Vision» вартістю понад 3 тис. 374 грн. Швиденько зняв камеру та поклав її до сумки, а згодом продав, гроші ж використав на власні потреби.

Через півтора тижня знову повернувся на місце крадіжки. Звісно, вночі, і знову за допомогою металевих кігтів видряпався на бетонного стовпа біля входу до станції технічного обслуговування та зняв ще одну камеру відеоспостереження вже вартістю майже 3 тис. 370 грн.

Після цього вночі з різних вулиць та об’єктів Бучача почали зникати камери відеоспостереження: з «Дому кераміки», однієї з автомийок, станції техобслуговування. Дійшло до того, що, впевнений у власній безкарності, напередодні дня святого Миколая однієї ночі злодій викрав камеру відеоспостереження із житлового будинку на вул. Святого Миколая, а наступного дня – із церкви Святого Отця Миколая, розташованої на протилежній стороні вулиці. Тобто скоїв сім крадіжок (ч.2, 3 ст. 185 КК України) на суму понад 24 тис. 700 грн.

Однак на цьому кримінальна історія не завершилася. У середині вересня того ж року якось після обіду він побачив свого знайомого. Неповнолітній юнак зайшов у справах до батьківського гаража. І тут у злодія виникла ідея: зловживаючи довірою хлопця, з яким перебував у дружніх стосунках, попросив дати покористуватись садовим пилососом. Довірливий підліток дозволив. Тоді, не гаючи часу, горе – «людина-павук» швиденько поставив пилосос у свій автомобіль «Опель Омега» і поїхав. Через якийсь час юнак попросив повернути садовий пилосос, однак шахрай не відреагував. Потім неодноразово матір неповнолітнього вимагала віддати засіб, однак той лише зневажливо махнув рукою. Таким чином, обвинувачений скоїв ще шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно (ч.2 ст. 190 КК України).

Відтак і цей факт сплив у суді, адже вартість приладу становила 960 грн.

Поставши у Бучачі перед судом, підприємливий молодик визнав свою вину та пообіцяв повністю компенсувати потерпілим заподіяні збитки. Тим паче, що частину коштів він уже повернув, зокрема, самостійно встановив викрадені камери відеоспостереження.

Відтак суд засудив кмітливого крадія до трьох із половиною роки позбавлення волі. Але на підставі ст. 75 КК України звільнив із випробуванням і встановив 2 років іспитового строку та зобов’язав періодично з’являтися для реєстрації в уповноваженого з питань пробації, без дозволу не покидати місце проживання, роботи та/чи навчання та без дозволу не виїжджати за кордон.

Також з обвинуваченого стягнуто 11 тис. 278 грн. за проведення судових експертиз.

Олена Густенко



