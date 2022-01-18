На Тернопільщині 7-мий місяць шукають 23-річного юнака (фото)

На Тернопільщині жінка 7-мий місяць шукає зниклого безвісти сина.

23-річний житель села Великі Загайці Олександр Каленик пропав за нез’ясованих обставин влітку минулого року.

Незадовго до цього він повернувся зі заробітків, передає “Файне місто”.

Переступив поріг рідного дому, пробув 20 хвилин, зібрався, сказав батькам, що їде до дівчини у Луцьк і покинув домівку. Опісля, наче у воду канув – зв’язок з ним з того дня відсутній.

Мама юнака Світлана Михальчишин повідомила журналістам “Файного міста”, що на сьогодні досі немає жодної інформації, де може перебувати її дитина. Та, каже, материнське серце відчуває, що живий.

Рідні припускають, що Олександр міг податися як закордон, так і на війну. Адже про плани піти служити у зону ООС обмовлявся неодноразово. Та де насправді зараз перебуває молодий чоловік – відповіді поки немає. Окрім близьких, молодика розшукує також поліція.

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