На Тернопільщину насувається шалена спека

Понад тридцять градусів тепла передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. У регіоні переважно обійдеться без опадів. Прохолоди додаватимуть лише подекуди пориви вітру.

Цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби на Тернопільщині спостерігатиметься хмарність з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від 18 градусів вночі до 33 тепла вдень.

«8-го липня цей антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди очікується суха погода. Температура повітря поступово розкручується. Протягом дня у більшості областей передбачається +27 +33 градуси. Надалі спека в Україні посилюватиметься. Пануватиме суха сонячна погода. Найближчими днями і на наступному тижні розраховуйте на подальше підвищення температури повітря, спека!», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині середина липня буде спекотною. Місцями позначки термометрів сягатимуть температурних максимумів – близько 35 градусів вище нуля.