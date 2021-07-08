У Чортківській тюрмі розповіли чим годують засуджених (фото)

7 липня, в державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)» на обід провели контрольне приготування їжі для засуджених та осіб, узятих під варту, за загальною нормою харчування.

Обід для готувався на підставі меню-розкладки продуктів харчування на поточний тиждень згідно чисельності осіб за відповідною нормою харчування. Відповідно до меню-розкладки продуктів на обід готувались такі страви:

– І страва – суп картопляний з макаронними виробами;

– ІІ страва – гуляш з кашею ячмінною та соусом;

– закуска – салат з капусти квашеної з цибулею.

– Особливістю меню-розкладки продуктів харчування установи на поточний тиждень є те, що під час її складання, відповідальними посадовими особами установи проведено її адаптацію відповідно до вимог Типового меню для засуджених та ув’язнених, яке розроблено Державним навчальним закладом «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» за зверненням Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України спільно із державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», що передбачає приготування страв за покращеною рецептурою, – йдеться в повідомленні Чортківської УВП 26.

Як розповіли в установі виконання покарань, метою контрольного приготування їжі є проведення практичного заняття з начальником їдальні відділу інтендантського та господарського забезпечення установи, кухарським та іншим штатним персоналом їдальні з організації харчування засуджених та осіб, узятих під варту, які тримаються в установі, та приготування першої та другої страв за покращеною рецептурою відповідно до адаптованої меню-розкладки установи, розробленої відповідно до вимог нового Типового меню, що дасть змогу покращити організацію харчування в установі та привести її у відповідність до вимог Європейських норм та стандартів.