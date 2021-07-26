Парковки, сквер і транспортні розв’язки: нові петиції до влади Тернополя

Збудувати транспортну розв’язку, яка розвантажить “горбатий” міст у Тернополі, організувати паркувальні зони та надати статус “Сквер” земельній ділянці на проспекті Злуки просять тернополяни у петиціях до Тернопільської міської ради.

«Як ми знаємо нічого немає вічного. Так званий “горбатий” міст було збудовано ще за радянських часів, йому зараз більш ніж шість десятків років. Міст нещадно експлуатується, само собою рано чи пізно його наздожене доля Гаївського моста, який було визнано аварійним та прийнято рішення про повне перекриття. Чому ми чекаємо до останнього? Чому нічого не робимо на випередження? Чому, дочекавшись до останнього, ми в авральному порядку шукаємо гроші? Пропоную заздалегідь почати будівництво транспортної розв’язки, яка зменшить навантаження на “горбатий” міст в Тернополі та буде додатковою артерією, яка розвантажить автодороги міста Тернополя», пропонує автор петиції про будівництво нової транспортної розв’язки. Станом на 23 липня петицію підписали 13 осіб із 300 необхідних.

«Пропоную створити об’єднані паркувальні зони, за зразком всіх розвинутих європейських міст, з можливістю одноразової оплати за паркування в межах обумовленої паркувальної зони, по типу зона 1 – центр (парковки біля пам’ятника Данилу Галицькому, вул. Чорновола, бульвару Тараса Шевченка), а також встановити паркувальні автомати поруч з кожною платною парковою з можливістю оплати готівкою/картою/безконтактно.

На мою думку, об’єднання окремо стоячих парковок в парковочні зони і встановлення паркоматів зробить ці місця зручнішими для використання», – переконаний автор петиції про створення паркувальних зон у Тернополі.

Станом на 23 липня петицію підписали 32 особи з 300 необхідних.

«Земельна ділянка по проспекту Злуки, площею 3,07 га (в межах від церкви «Івана Богослова» вздовж стадіону ЗОШ № 23 до вулиці П. Чубинського) визначена як «Сквер по проспекту Злуки». Проте, станом на сьогоднішній день, не вжито усіх необхідних організаційно-правових заходів для надання земельній ділянці офіційного статусу. Тому просимо надати статус скверу згаданій земельній ділянці, доручити відповідному підрозділу міської ради розробити та подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення її під сквер, здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права постійного користування вищевказаною земельною ділянкою, вжити заходів щодо державної реєстрації права користування земельною ділянкою, здійснити організаційно-правові заходи щодо благоустрою земельної ділянки, доручити виконавчому органу Тернопільської міської ради вирішити в установленому порядку питання фінансування перелічених заходів», – пише автор петиції про надання статусу “Сквер” земельній ділянці, що розташована по проспекту Злуки.

Станом на 23 липня петицію підписали 79 осіб з 300 необхідних.