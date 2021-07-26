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На Тернопільщині зібрали майже 14 000 гривень на закупівлю медичного обладнання

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Майже чотирнадцять тисяч гривень зібрали на закупівлю медичного обладнання для Тернопільської обласної дитячої лікарні під час міжнародного етнофестивалю бджільництва у Великогаївській громаді. Про це Суспільному повідомив голова цієї громади Олег Кохман.

За його словами, участь у фестивалі взяли близько 150 осіб з Чернігівської, Київської, Львівської, Волинської, Закарпатської та Тернопільської областей, а також з Молдови. Під час фестивалю провели акцію для учасників і гостей свята “Попий чаю з медом та медівником” під час якої збирали гроші на медичне обладнання.

За словами голови громади Олега Кохмана, етнофестиваль бджільництва в Великогаївській громаді проводять втретє.

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