Під під’їздом будинку у Тернополі безхатько вбив 72-річного чоловіка

У Тернополі на вулиці Київській біля під’їзду одного з будинків вранці місцеві жителі виявили вбитого чоловіка. Поліція встановила, що вбитий – 72-річний житель обласного центру. Правоохоронцям вдалося швидко встановити і ймовірного вбивцю. У злочині підозрюють безхатченка, пише Захід.нет.

Близько шостої години ранку, 2 вересня, до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі по вулиці Київській біля під‘їзду одного з будинків знайдено тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

«Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 72-річний житель обласного центру. Ушкодження на тілі свідчили про насильницьку смерть чоловіка. У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до вбивства, ймовірно, причетний уродженець села Соколів Чортківського району», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці також з’ясували, що чоловік, який скоріш за все причетний до злочину, хоча і приписаний в Чортківському районі, але в Тернополі веде бродяжний спосіб життя і не має в обласному центрі постійного місця проживання.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (вбивство) ККУ. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Причини та обставини скоєння злочину слідчі встановлюють.Триває розслідування.





