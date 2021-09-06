У Борщеві сталася ДТП: постраждала дівчина

За словами очевидців, в аварії постраждала молода дівчина – місцева жителька – Шиманська Таміла.

“20 хвилин назад сталася Аварія коло танку. Дуже хороша , молода дівчина в реанімації. Честь і хвала буде лікарям , якщо все обійдеться. . Хто вміє , помоліться за одужання, звати Таміла. Панове лікарі , надіємось на вас”, – йдеться у дописі користувача Павки Корчагина.