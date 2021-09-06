10:23 | 6.09.2021
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Тернопільщина 

У Борщеві сталася ДТП: постраждала дівчина

tata 0 Views Прокоментуй!
Близько однієї години тому, у місті Борщів, що на Тернопільщині, сталася ДТП, пишуть Тернополяни

За словами очевидців, в аварії постраждала молода дівчина – місцева жителька – Шиманська Таміла. 

“20 хвилин назад сталася Аварія коло танку. Дуже хороша , молода дівчина в реанімації. Честь і хвала буде лікарям , якщо все обійдеться. . Хто вміє , помоліться за одужання, звати Таміла. Панове лікарі , надіємось на вас”,  йдеться у дописі користувача Павки Корчагина.

 

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