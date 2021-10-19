Під вартою триматимуть директора комунального підприємства з Тернопільщини, який привласнив майна на 2 млн.

На Тернопільщині під вартою триматимуть директора комунального підприємства, який привласнив чуже майно на суму понад 2 млн. грн.

Нагадаємо, що під час виконання робіт згідно договору між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та київським товариством, його директор заволодів чужим майном, завищивши вартість фактично виконаних робіт.

Незаконні дії спричинили збитки державному бюджету на суму понад 2 млн грн.

Директору товариства у липні повідомили про підозру у вчиненні злочину, проте він переховувався від слідства. У зв’язку з цим досудове розслідування зупинили, а зловмисника оголосили в розшук.

У вересні правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного й відновили досудове розслідування. До суду було подано клопотання про взяття його під варту.

«Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного директора товариства не задоволено, а застосовано заставу у 681 тис грн. Не погоджуючись із рішенням слідчого судді Тернопільською окружною прокуратурою подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу. Тернопільським апеляційним судом скаргу прокурора задоволено. Відповідно до нової ухвали до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.