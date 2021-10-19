“Уникнути інфікування не вдасться нікому”: професор з Тернопільщини розповів чим відрізняється “Дельта” і який штам буде домінувати

Домінуватиме той штам коронавірусу, який найбільше пристосується до навколишнього середовища, каже інфекціоніст Василь Копча.

В крові інфікованих штамом “Дельта” концентрація вірусу у понад тисячу разів більша, ніж у тих, хто заразився “китайським” штамом. Це означає, що такі хворі є більш активними розповсюджувачами цієї інфекції.

Про це розповів доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського національного медичного університету Василь Копча в коментарі “Файному Місту”.

“Клінічні особливості штаму “Дельта” дещо вирізняються. До прикладу, якщо людина інфікована класичним штамом, здатна інфікувати в середньому 2 людей, то хворих на штам “Дельта” – 6-8-х осіб. Частіше стали хворіти діти. Треба визнати й те, що смертні випадки все частіше реєструються серед молодих людей“, – сказав медик.

За його словами, надалі буде домінувати той штам коронавірусу, який зможе максимально адаптуватися до навколишнього середовища.

“Закономірність будь-якого інфекційного процесу зводиться до того, що перевагу отримує той штам збудника, який на конкретний момент більш адаптований до мінливих умов довкілля. Не можна сказати, що епідемічний процес завжди буде зводитися до того, що буде превалювати тяжчий штам, це – не більше, ніж випадковість. Але з іншої сторони, зверніть увагу на те, що зараз хворіють більше людей, аніж було у минулому сезоні”, – каже Василь Копча.

За словами науковця, жодний збудник захворювання “не зацікавлений у загибелі свого господаря”.

“Адже із загибеллю господаря гине і він, його нащадки. Для нього вигідно було б, аби людина залишалася живою, була соціально-активною, працювала і водночас розповсюджувала збудника активніше”, – пояснив інфекціоніст.

Фахівець припускає, що з часом епідемічний процес може посилюватися, але ступінь важкості хвороби – знижуватися.

“Люди переноситимуть захворювання легше, принаймні так воно теоретично мало б бути. Але завдяки тому, що хвороба протікатиме легше, хворітиме більша кількість людей. Уникнути інфікування, це можу сказати абсолютно точно, не вдасться нікому“, – резюмував Василь Копча.