По гриби на Бережанщину: автодор склав перелік грибних маршрутів

Жовтень продовжує тішити українців приємною погодою. То чому б не поїхати в ліс на «тихе полювання»? «Укравтодор» склав перелік грибних маршрутів України дорогами «Великого будівництва». До них можна доїхати з комфортом.

Один із таких маршрутів пролягає Тернопільщиною, а саме дорогою М-30 Стрий – Ізварине.

– Тут радимо шукати гриби поблизу міста Бережани. Тамтешні ліси тішать білими грибами, козарями, лисичками, гливами, рядовками, маслюками і сироїжками. А доїхати у ці ліси можна трасою М-30, яка відремонтована як з боку обласного центру, так і з Івано-Франківської області. У 2021 році її відновлюємо повністю. Фінішний шар покриття залишилося встелити лише у межах міста Бережани, – розповіли дорожники.