Новий директор тернопільського аеропорту розповів, як розвиватиме летовище

Тернопільський аеропорт отримав нового керівника. Відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Згідно з офіційним документом, із посади директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» звільнено Юрія Малецького, який під час другого свого приходу обіймав цю посаду із січня 2017 року, натомість із 27 вересня приступив до виконання обов’язків директора аеропорту Артем Ігорович Пуківський. Наші журналісти поспілкувалися з новим очільником тернопільського летовища та дізналися, які він перші кроки здійснюватиме, щоб аеропорт став цікавим та доступним для населення міста й області.





«Подали документи на виготовлення постійного злітно-посадкового майданчика»

– Пане Артеме, що робитимете найперше, коли приступите до роботи? Чи домагатиметесь отримання відповідних сертифікатів на польоти, адже, наскільки відомо, до нас не можуть офіційно прилетіти навіть перші борти країни – аеропорт втратив усі сертифікати.

– Так як я людина, яка дотична до авіації і безмежно віддана цій справі, хочеться, щоби якнайшвидше ми мали змогу приймати літаки хоча б загальної авіації (малої авіації). Тієї, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень чи виконання авіаційних робіт. Для цього ми подали документи на виготовлення постійного злітно-посадкового майданчика, це займе у часовому вимірі до трьох місяців. Також 5 жовтня подали документи на тимчасовий злітно-посадковий майданчик, який фактично дійсний із моменту подачі документів, адже там дуже швидка процедура його оформлення. Це дасть нам можливість приймати та обслуговувати авіацію загального призначення.

– Яким Ви бачите тернопільський аеропорт – для пасажирських перевезень, вантажних, база для малої авіації чи в сукупності?

– Бачу наш аеропорт у першу чергу як логістичний, а також для базування авіації загального призначення. У планах зробити тернопільський аеропорт цікавим і для пасажирських перевезень. Для цього нам потрібно відновити сертифікати на польоти, яких дійсно у нас немає.

– Чи маєте вже попередні напрацювання щодо співпраці з авіаційними компаніями?

– На даний момент ми маємо домовленості з Вінницькою авіакомпанією “V-AVIA”, яка має літаки АН-2 і проводить вакцинацію тварин. Вони будуть у нас базуватися і проводити санітарні роботи з нашого злітно-посадкового майданчика, що дасть нам додаткові надходження. На діючому злітно-посадковому майданчику зможемо приймати АН-2 орієнтовно через два тижні. Це буде чотири літаки, які проводитимуть вакцинацію в Тернопільській області.

– У тернопільського аеропорту недостатня довжина злітної смуги та інші технічні параметри для того, щоби приймати літаки всіх класів, чи плануєте це змінити? З яких джерел залучатимете кошти, адже це дороговартісні роботи і в бюджеті області й міста на такі суми годі сподіватися?

– Зараз проводиться тендер для того, щоби почали виготовляти проєктно-кошторисну документацію. Після того, як проведемо цей тендер, виготовимо у ліцензійній організації відповідну проєктну документацію, сподіватимемось на фінансування з Києва для того, щоби зробити відповідну огорожу, отримати сертифікат з авіаційної безпеки. І, звичайно, розширюватимемо смугу для отримання сертифіката аеродрому. Сподіваємось на фінансування даних робіт як із місцевих бюджетів (обласного і міського), так і державного.



«Надіємось, що незабаром матимемо сучасний аеропорт із логістичним центром у Західній Україні»

– У всі роки аеропорт був дотаційним, чи реально вивести його на самоокупність?

– На даний момент його можливо вивести на самоокупність за рахунок здачі в оренду деяких складських, офісних приміщень та площадок під сипучі товари, але на короткострокові терміни, так як надіємось, що незабаром матимемо сучасний аеропорт із логістичним центром у Західній Україні, який і зробить нас прибутковими.

– Знаємо, що Ви маєте відношення до громадської організації «Аероклуб-Тернопіль». Як виникла у Вас ідея його створення і чи будете далі розвиватися?

– Я облітав більшу частину України, і всюди були аероклуби, які функціонують або самі, або взаємодіють з аеропортами. Ще три роки тому я пояснював заступнику голови обласної ради, котрий відповідав за тернопільський аеропорт, що такий аероклуб можна створити у нас, і всі від цього тільки виграють. Але він дивився на нас як на хлопців, які мають багато грошей і платитимуть за базування в аеропорту. Я йому пояснював, що в міжнародних аеропортах Польщі виліт та посадка коштують 15-20 доларів, а в нас аеродром вже втратив усі сертифікати. Обіцяв, що допоможемо зробити документи, розвинути інфраструктуру. Це був би перший крок до того, що аеропорт почне нове життя, сюди прилітатимуть літаки загальної авіації (від 2-х до 8 пасажирів). Але він цього ніяк не розумів… І ось тільки цього року ми з теперішнім керівництвом обласної ради підписали договір про співпрацю, за яким вони нам дають дозвіл базуватися, а ми на себе беремо всі відшкодування, пов’язані з оплатою світла, земельними податками, виготовленням дозвільних документів тощо.

На даний момент почали формувати школу для малої авіації, плануємо бути філією Західноукраїнської авіаційної школи, незабаром у нас можуть проходити курси (теорія і практика) і ми будемо ставати з кожним днем цікавішими й цікавішими. Сподіваємося, що все у нас вийде і моя теперішня посада керівника тернопільського аеропорту допоможе розвивати цей напрямок. Сам Бог велів, щоби на нашому аеродромі базувалася як цивільна авіація, так і загального призначення (тобто мала авіація).

Нагадаємо, Артем Пуківський донедавна був директором приватного підприємства “Дружба-нафтопродукт”. Також він має відношення до таких компаній та підприємств, як “Тернопіль-постач”, “Термик”, “Флорія Т” та тенісний клуб “Мастерс клуб Тернопіль”.



