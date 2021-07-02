Смертельна аварія на Теребовлянщині: яке рішення прийняв апеляційний суд?

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Павла Ф. та його захисника на вирок Теребовлянського районного суду від 23 грудня 2020 року.

Цим вироком 57-річного Павла Ф. визнано винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 4-ох років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. На підставі ст.75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням і встановлено 2 роки іспитового строку з покладенням обов’язків, передбачених п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Санкція ч. 2 ст 286 передбачає від 3-ох до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-ох років або без такого.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги, в яких просили вирок місцевого суду скасувати і закрити кримінальне провадження у даній справі через невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону.

Як встановлено судом першої інстанції, 15 вересня 2015 року приблизно о 20 год. 30 хв. Павло Ф., керуючи технічно справним автомобілем “Део Ланос”, рухався зі швидкістю 80 км/год. із Чорткова до Тернополя. Під час руху, минаючи с. Мшанець Теребовлянського району, водій був не достатньо уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, тому, маючи об’єктивну можливість завчасно виявити пішохода Г.Ф., яка стояла на його смузі руху, негайно не зменшив швидкість аж до повної зупинки транспорту, хоча мав таку можливість, а вчинив наїзд на потерпілу. Внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень 50-річна жінка померла на місці пригоди.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, думку учасників процесу, перевіривши матеріали справи в межах поданих апеляційних скарг, дійшла висновку, що судом першої інстанції винесено законне, вмотивоване та обґрунтоване рішення і підстав для його скасування немає.

Незважаючи на невизнання Павлом Ф. своєї провини, його вина повністю доведена зібраними та дослідженим в судовому засіданні місцевого суду доказами, насамперед, висновками судових експертиз.

З огляду на наведе, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційні скарги Павла Ф. та його захисника залишила без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

На фото: на судовому засіданні обвинувачений та його захисник продемонстрували свою карту-схема місця ДТП