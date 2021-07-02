Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Вчителька у Ланівцях Алла Жмака без допомоги ландшафтного дизайнера перетворила власне подвір’я у сад із клумбами, зонами відпочинку та декоративним озерцем. Там ростуть десятки видів рослин, пише Суспільне.

За словами жінки, її сад має площу 20 сотих. Там ростуть барбарис вишневий, кам’яні троянди, гірські сосни, верба Хакуро, катальпа.

“У моєму саду є модрина плакуча – це єдина хвойна рослина, яка на зиму скидає колючки. Цій ялинці вже десь 18 років, – це перше, що я привезла з Польщі, це сорт Коніка. Хто має маленьку територію, то посадити таке деревце – хороший варіант”.

Алла Жмака вирішила створити затишний сад біля свого дому, бо у дитинстві часто відвідувала місцевий ботанічний парк і відтоді мріяла створити щось подібне.

“У мене всі рідні люблять рослини: мої батьки, бабуся любила. Може це якось генетично передалося”.

Алла Жмака – учителька фізкультури. А рослинництво – її хобі, якому віддає весь вільний час уже понад 10 років.

Алла каже, що хотіла створити сад, у якому можна було б відпочити та сховатись від літньої спеки.

“Я вибирала ділянки, де не буде сонця в якусь пору дня, наприклад”.

Алла власноруч проклала доріжки у своєму саду, зробила клумби. Альтанку їй виготовили на замовлення.

“Цю альтанку я побачила а інтернеті і вона мені сподобалася. Тут після обіду дуже добре, сонячні промені сюди не потрапляють, тут затишно”.

Алла Жмака каже, що у саду любить відпочивати у кріслі-коконі.

Велосипед “Десна” жінка перетворила у підставку для квітів.

Послугами ландшафтних дизайнерів жінка не користується. Рослинний декор вигадує сама.

Невеличке озерце Алла вирішила зробити у формі серця. Щоб його створити, знадобилася допомога майстра.

Є у саду декоративний млин і місток.

А на ялинках гніздяться птахи. Свій сад Алла планує розширювати, хоче встановити альтанку.

У цей сад люди приїжджають фотографуватися. Тут влаштовують фотосесії молодята.