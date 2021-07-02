16:01 | 2.07.2021
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Тернопільщина 

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

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Вчителька у Ланівцях Алла Жмака без допомоги ландшафтного дизайнера перетворила власне подвір’я у сад із клумбами, зонами відпочинку та декоративним озерцем. Там ростуть десятки видів рослин, пише Суспільне

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

За словами жінки, її сад має площу 20 сотих. Там ростуть барбарис вишневий, кам’яні троянди, гірські сосни, верба Хакуро, катальпа.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

“У моєму саду є модрина плакуча – це єдина хвойна рослина, яка на зиму скидає колючки. Цій ялинці вже десь 18 років, – це перше, що я привезла з Польщі, це сорт Коніка. Хто має маленьку територію, то посадити таке деревце – хороший варіант”.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Алла Жмака вирішила створити затишний сад біля свого дому, бо у дитинстві часто відвідувала місцевий ботанічний парк і відтоді мріяла створити щось подібне.

“У мене всі рідні люблять рослини: мої батьки, бабуся любила. Може це якось генетично передалося”.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Алла Жмака – учителька фізкультури. А рослинництво – її хобі, якому віддає весь вільний час уже понад 10 років.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Алла каже, що хотіла створити сад, у якому можна було б відпочити та сховатись від літньої спеки.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

“Я вибирала ділянки, де не буде сонця в якусь пору дня, наприклад”.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Алла власноруч проклала доріжки у своєму саду, зробила клумби. Альтанку їй виготовили на замовлення.

“Цю альтанку я побачила а інтернеті і вона мені сподобалася. Тут після обіду дуже добре, сонячні промені сюди не потрапляють, тут затишно”.

Алла Жмака каже, що у саду любить відпочивати у кріслі-коконі.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Велосипед “Десна” жінка перетворила у підставку для квітів.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Послугами ландшафтних дизайнерів жінка не користується. Рослинний декор вигадує сама.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

Невеличке озерце Алла вирішила зробити у формі серця. Щоб його створити, знадобилася допомога майстра.

Є у саду декоративний млин і місток.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

А на ялинках гніздяться птахи. Свій сад Алла планує розширювати, хоче встановити альтанку.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії

У цей сад люди приїжджають фотографуватися. Тут влаштовують фотосесії молодята.

Вчителька з Тернопільщини власноруч створила сад, у який люди їдуть на фотосесії
 

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