Спортсмени з Тернопільщини здобули п’ять медалей

Борці вільного стилю з Тернопілля вибороли п’ять медалей на Літній Гімназіаді України. Змагання з вільної боротьби серед учнів закладів загальної середньої освіти України відбувались у Хмельницькому. Про це повідомив тренер Сергій Кондратенко.

Змагалися понад чотириста учасників 2004-2005 і 2006-2008 р.н. зі всієї України. У складі збірної Тернопілля виступали спортсмени з Борщева, Скали-Подільської, Теребовлі, Збаража, Вишнівця та Тернополя.

Представники команди області здобули на цих змаганнях дві золоті і три бронзові медалі. Вихованки ТОДЮСШ з літніх видів спорту Вероніка Кондратенко здобула золоту нагороду серед спортсменок 2004-2006 р.н. у ваговій категорії до 46 кг, її сестра, Катерина Кондратенко стала переможницею серед учасниць 2006-2008 р.н. у ваговій категорії до 58 кг, а Надія Шимків виборола бронзову медаль у ваговій категорії 36 кг. Також бронзову медаль у цій віковій групі здобув ще один представник ТОДЮСШ з літніх видів спорту з Теребовлі Руслан Сірак .

Бронзова нагорода на рахунку і у вихованця Збаразької ДЮСШ Петра Вінтоновича (в/к до 44 кг), який займається під керівництвом тренерів Петра Короля та Олександра Шафранського.