Судове засідання у справі смерті хлопчика з Тернополя перенесли

Дебати відклали. Судове засідання у справі смерті Ромчика Кулака відклали. Батько вважає, що суд спеціально затягують.

“29 листопада засідання не відбулось, бо один з адвокатів захворів на ковід. А тепер він поїхав у санаторій в Трускавець. Інша адвокат подала клопотання, що 9 грудня у неї було оперативне втручання і вона себе погано почуває і вона зможе на засідання з’явитися тільки в кінці січня”, — розповів батько Ромчика Кулака Володимир.

Дії адвокатів можна пояснити тим, що у червні завершується термін давності у справі про лікарську халатність. А залишилось лише провести дебати і оголосити сам вирок.



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