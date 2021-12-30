У центрі Тернополя розкопали залишки будівель післявоєнного періоду

Знайшли стіни, зведені ще у післявоєнний період. Під час будівництва в історичній частині Тернополя, а саме на вулиці Брюкнера, знайшли фундаменти будівель на глибині понад 4 метри, пише ІНТБ.

Археолог Богдан Строцень, який працює на місці каже, на залишках стін є сліди пожежі. Також припускає, що біля цього будинку була водойма, адже зафіксував відповідний грунт.

“Фундамент, там є різні. І більш давні, а є і початку 20 століття, і навіть післявоєнні. Причому після війни використали цеглу більш давню XVIII століття. А чого такий впевнений? Бо там місцями є цементний розчин”, – відзначив Богдан Строцень.