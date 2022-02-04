Судитимуть депутата Тернопільської облради

Прокурори Бережанської окружної прокуратури відправили до суду обвинувальний акт щодо депутата Тернопільської облради, який умисно погрожував насильством журналісту.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської прокуратури, 7 квітня 2021 року депутат облради після опублікованого у соціальній мережі Фейсбук на сторінці друкованого ЗМІ допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат органу місцевого самоврядування відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.