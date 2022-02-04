Можно ли дорого продать старую электрическую швейную машинку?

В прежние времена женская часть семьи должна была уметь шить, используя швейную машинку. На заре века во многих домах работали на механических Зингерах с ножным или ручным приводом. В середине века электрическая швейная машинка с педалью управления была почти в каждой квартире. Служила эта техника очень долго, передаваясь из поколения в поколение. Хозяйки подрубали юбки, платья, брюки, шторы, полотенца, шили наволочки и пододеяльники. В женских журналах публиковались подробные инструкции с выкройками, позволявшие сшить детскую одежду, рубашку, лёгкую куртку.

Таким образом, сегодня у населения скопилось огромное количество «раритетной» швейной техники, которую многие хотят продать с выгодой, предполагая, что она имеет какую-то коллекционную ценность. Нужно сразу сказать, что покупателя найти можно, но заработать на этом состояние удаётся лишь нескольким счастливцам из миллиона. Если бабушкина швейная машинка сохранилась в идеальном состоянии, к ней имеется нормальный чемодан, неповреждённая инструкция и педаль, то за неё вполне могут «отвалить» 2000 рублей. Но купят её не для коллекции, а для использования по прямому назначению. Есть ряд ценителей, которым приятнее шить на старом «ламповом» оборудовании.

А для коллекционеров ваша «Тула» или «Чайка» интереса никакого не представляет ввиду переизбытка такой продукции. Кроме того, старые машинки не отличаются каким-то особым дизайном, не смогут украсить интерьер. Вот если бы вы были обладателем Зингера, выпущенного в составе первой партии, это другое дело! Так что проверьте чердак купленного домика в деревне. Возможно, вы сорвёте джекпот.

Легенды

Вообще-то спрос на старые швейные машинки периодически возникает по всему миру. Связано это с многочисленными мифами, проникшими в эту среду.

Кто-то запустил в народ версию, что в начале века, когда промышленники ещё не знали реальную цену платины, из этого металла были изготовлены валы для швейных машин. Если обнаружить такой механизм, вы тут же становитесь миллионером. Ещё одна легенда гласит, что 100 лет назад буржуи, улепётывавшие от пламенных революционеров, отлили педали, станины и корпуса Зингеров из чистого золота, покрасили всё в чёрный цвет, чтобы протащить свои состояния через границу. В Саудовской Аравии возникло верование, что внутри иголок старых Зингеров содержится красная ртуть, стоящая баснословных денег.