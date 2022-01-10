Телефонний аферист зняв з рахунку тернополянки понад 36 000 гривень

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють обставини шахрайської схеми.

Зі слів потерпілої, 61-річної жительки Тернополя, до неї ввечері зателефонували начебто із банку та повідомили, що хтось намагається зняти гроші з її картки. Відтак, аби убезпечити кошти, порадили тернополянці скачати спеціальну програму на телефон. Жінка виконала усі вказівки псевдобанківського працівника. Після встановлення мобільного додатку, з двох її банківських карток викрали кошти, загальна сума – понад 36 тисяч гривень

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.