На дорогах Тернопільщини найближчі декілька днів буде небезпечно

Водіям слід бути обережними на дорогах Тернопільщини найближчі декілька днів.

За інформацією обласного гідрометцентру, до 12 січня на автошляхах краю буде ожеледиця. У зв’язку з цим, оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Прогноз погоди. Найближчі 3 дні на Тернопіллі буде хмарно. Сніг очікують лише сьогодні, 11 та 12 січня – без істотних опадів. Найхолодніше буде в середу, вдень по області прогнозують зниження температури до 9º морозу.

Сьогодні, 10 січня, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме від 0 до 5º морозу.

11 січня: хмарно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби – 2-7º морозу.

12 січня – хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура знизиться до 8-13º морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть до мінус 9-ти.

Нагадаємо, що у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер. Водії, які потрапили у біду на державних дорогах, можуть попросити про допомогу за телефонами: 067 35 44 383 та 0352 52 41 50.

Крім того, негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. У Тернопільській області їх 38 (2 з яких – для легкових).