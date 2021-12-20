Термін давності не минув: справу Струня таки будуть слухати по суті

Справу Струня таки почнуть слухати по суті. У Тернопільському міськрайонному суді завершили досудове розслідування.

Нагадаємо більше 15-ти років тому, в жовтні 2005го, у селі Петриків Олег Струнь збив на смерть двох неповнолітніх дівчат. Загинули 17-річна Світлана Козлюк і 16-річна Наталя Гнатієвич. Сила удару була настільки великою, що голову однієї з дівчат відірвало від тіла. А водій з місця події утік. Тоді справу розслідувати не змогли, бо чоловік зник, повідомляють Т1 Новини.

З’явився він влітку 2021-го. Провину визнав і просив у потерпілих родин вибачення. Але одночасно й просився на волю, мовляв термін давності у справі минув. Втім, прокурор і сторона захисту заперечували проти закриття справи.