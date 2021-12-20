11:28 | 20.12.2021
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Повідомили підозру двом особам, – аж з Житомира їхали, щоб скоїти наругу над пам’ятником Бандері

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Повідомили про підозру 2 особам, причетним до пошкодження пам’ятника С. Бандері Тернополі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури .

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили про підозру двом жителям Житомира, причетним до наруги над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі (ч. 3 ст. 297 КК України).

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року невідомі особи пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент облили червоною фарбою. 

За версією слідства, злочин скоїли двоє жителів Житомира.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Довідково: Інкримінована стаття КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. 

 

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