Повідомили підозру двом особам, – аж з Житомира їхали, щоб скоїти наругу над пам’ятником Бандері

Повідомили про підозру 2 особам, причетним до пошкодження пам’ятника С. Бандері Тернополі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури .

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили про підозру двом жителям Житомира, причетним до наруги над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі (ч. 3 ст. 297 КК України).

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року невідомі особи пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент облили червоною фарбою.

За версією слідства, злочин скоїли двоє жителів Житомира.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково: Інкримінована стаття КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.